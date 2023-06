Ziehen sich die Shortseller beim geschundenen Wasserstoff-Wert Plug Power zurück? Am Dienstag überrascht die Plug-Aktie mit starken Kursgewinnen. Zeitweilig geht es an der Nasdaq um mehr als acht Prozent nach oben. Die Hintergründe sind noch unklar. Aber immerhin wackelt nun der Abwärtstrend der US-Aktie. Ende Mai hatte Plug Power bekannt gegeben, künftig die Entwicklung von drei Produktionsanlagen für grünen Wasserstoff in Finnland für die europäischen Märkte zu planen. Pro Tag sollen dort 850 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...