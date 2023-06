The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 06.06.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.06.2023



ISIN Name

CA03519P1027 ANGOLD RESOURCES LTD.

DE000DG4T9L8 DZ BANK IS.A719 VAR

Das ultimative Rendite-Paket für unruhige Zeiten Big Pharma Boom! Stabile Erträge, günstige Bewertung. Chart-Profi Stefan Klotter hat für Sie exklusiv fünf Blue Chips aus der Pharma-Branche gefunden. Jetzt kostenlos herunterladen! Hier klicken