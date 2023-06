Der amerikanische Luft- und Raumfahrt-Konzern Boeing hat schon seit Jahren Probleme mit seinem neuen Langstrecken-Jet Boeing 787, genannt Dreamliner. Von Rumpf-Bauteilen bis hin zu tropfenden Wasserhähnen reicht die Mängel-Palette. Am Montag teilte der Dow-Jones-Konzern neue Probleme mit. Zeitweilig sackt die Aktie ans Index-Ende. Die Anleger von Boeing sind am Dienstag-Abend etwa zwei Stunden vor Börsenschluss von einer schlechten Nachricht überrascht worden. In einer Mitteilung des Flugzeugbauers ...

