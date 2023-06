NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag geringfügig nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zuletzt um 0,10 Prozent auf 113,78 Punkte. Die Rendite stieg im Gegenzug auf 3,70 Prozent.

Am Anleihenmarkt richtet sich der Fokus in einer nachrichtenarmen Woche bereits auf die anstehende Zinssitzung der Notenbank Fed am 13. und 14. Juni. Im Kampf gegen die hohe Inflation hat die Fed die Leitzinsen seit März letzten Jahres bereits um insgesamt fünf Prozentpunkte angehoben. Zuletzt hatte es einige Stimmen aus der Notenbank gegeben, die eine Zinspause ins Spiel brachten.

Damit muss aber nicht unbedingt ein Ende des Anhebungskurses verbunden sein: Der UBS-Ökonom Jonathan Pingle zum Beispiel erwartet zwar Mitte Juni zunächst keine Zinserhöhung, sehr wohl aber dann im Juli. Er verwies dabei auf die im Mai nach wie vor hohe Inflation und die zuletzt robuste Entwicklung am US-Arbeitsmarkt. Den Zeitpunkt für eine von ihm erwartete Zinssenkung schob er in einer Studie auf Dezember nach hinten.

Die raschen Zinserhöhungen haben die Sorge geschürt, dass die US-Wirtschaft in eine Rezession schlittern könnte. Die Bank Goldman Sachs Group senkte nun ihre Schätzung für die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ereignisses in den nächsten zwölf Monaten auf 25 Prozent. Die Experten verwiesen auf den nachlassenden Stress im Bankensektor und die von Demokraten und Republikanern erzielte Einigung über die Aussetzung der nationalen Schuldengrenze./tih/men