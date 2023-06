Es machten sich am Montag gemischte Gefühle an den Märkten breit. Während die Anleger hier und dort noch jubelten und es auch den einen oder anderen Kursrekord zu sehen gab, mussten andere Titel mit teils deutlichen Korrekturen leben. Der DAX konnte die Marke von 16.000 Punkten letztlich nicht halten und die Börsianer schaffen es auch nicht, die bekannten Sorgen gänzlich auszublenden.Klar auf Seiten der Verlierer positionierte sich die Aktie von Uniper (DE000UNSE018). Nach einem steilen Anstieg in der vergangenen Woche kam es bereits am Freitag zu einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...