Nach einem verhaltenen Wochenauftakt sind Aktienkurse in den mehrheitlich auch am Dienstag nicht recht in Schwung gekommen. Nach der Beilegung des US-Schuldenstreits stehen nun die unsicheren Konjunktur-Perspektiven und der nächste Woche anstehende Zinsentscheid der Fed im Mittelpunkt. Die großen Indizes schlossen jedoch leicht im Plus. Und es gibt Ausreißer... Der Leitindex Dow Jones Industrial zeigte sich nach einem Verlauf meist unter Vortag zum Schluss minimal erholt bei 33.573 Punkten. Für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...