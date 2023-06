NEW YORK (dpa-AFX) - Die Zerstörung des Kachowka-Staudamms im Süden der Ukraine soll noch am Dienstag den UN-Sicherheitsrat in New York beschäftigen. Eine Dringlichkeitssitzung sei für 16 Uhr (22 Uhr MESZ) anberaumt worden, teilten Diplomatenkreise der Deutschen Presse-Agentur mit. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte demnach zunächst beantragt, virtuell bei der Veranstaltung sprechen zu dürfen - es gab in der Folge aber uneindeutige Informationen dazu, ob dies von Seiten der Ukraine noch immer geplant war. Für die Vereinten Nationen spricht Nothilfe-Koordinator Martin Griffith. Zunächst war Kreisen zufolge ein Briefing von Generalsekretär António Guterres angefragt gewesen.

Die Ukraine beschuldigt Russland, den Damm gesprengt zu haben, dessen Zerstörung große Überflutungen verursacht hat. Moskau behauptet, dass ukrainische Truppen die Anlage beschossen hätten./scb/DP/men