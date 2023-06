DJ API-Daten zeigen Rückgang der US-Rohölvorräte

FRANKFURT (Dow Jones)--Das American Petroleum Institute (API) hat für die vergangene Woche einen Rückgang der US-Rohölvorräte um 1,7 Millionen Barrel vermeldet. In der Vorwoche war noch eine Zunahme um 5,2 Millionen Barrel verzeichnet worden. Die Benzinbestände stiegen dagegen um 2,4 Millionen Barrel, nach einem Anstieg um 1,9 Millionen Barrel in der Vorwoche. Für die am Mittwoch anstehenden Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA) wird eine Zunahme der Rohölvorräte um 1,1 Millionen Barrel erwartet. Bei den Bezinbeständen lautet die Prognose auf ein Plus von 200.000 Barrel.

June 06, 2023

