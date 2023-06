Interroll Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Sant'Antonino, 06.06.2023 - Interroll freut sich, die Ernennung von Julia Weinhart als neue Kommunikations & Investor Relations Chefin bekannt zu geben. Interroll engagiert sich für professionelle Kommunikation und konzentriert sich weiterhin auf Schlüsselthemen wie ESG, digitale Kanäle, Assoziationen und weitere Verbesserung der externen und internen Kommunikationsstrategie. Als neue Kommunikations & Investor Relations Chefin, wird Julia alle Aspekte der internen und externen Kommunikation und Investor Relations betreuen. Julia wird eng mit der Geschäftsleitung und den lokalen Teams zusammenarbeiten, um alle Kommunikationsmaßnahmen mit den strategischen Zielen des Unternehmens in Einklang zu bringen. Als Schweizerin mit internationaler Erfahrung, die sie bei Unternehmen wie Cavotec (CCC) einer NASDAQ OMX börsennotierter Firma, und Le Creuset, einem führenden, weltweit tätigen Konsumgüterhersteller, gesammelt hat, bringt Julia Weinhart einen reichen Erfahrungsschatz und Fachwissen in diese Rolle ein. Julia hat einen Master of Science der Università della Svizzera Italiana (USI) und einen Bachelor of Arts Degree der Franklin Universität. "Wir freuen uns auf ihren Beitrag zur Stärkung unserer Markenpräsenz in unseren Branchenmärkten, zum Austausch mit unseren internen und externen Stakeholdern und zum Aufbau einer engen Verbindung zu unseren Aktionären und Kunden weltweit. Ich freue mich, dass wir Julia für diese wichtige Führungsposition finden konnten, sagt Jens Karolyi - Senior Vice President - Corporate Marketing & People Development." "Nach mehreren Jahren im Konsumgüterbereich freue ich mich auf diese neue Herausforderung bei Interroll, einem Unternehmen, das für sein Engagement für Innovationen und seine Exzellenz als weltweit führender Anbieter von Materialflusslösungen bekannt ist. Ich freue mich darauf, eng mit talentierten Fachleuten zusammenzuarbeiten, um die Reputation des Unternehmens weiter zu verbessern und eine effektive Kommunikation mit allen unseren Stakeholdern zu intensivieren." sagt Julia. Interroll Profil Die Interroll Gruppe ist der global führende Anbieter von Lösungen für den Materialfluss. Das Unternehmen wurde 1959 gegründet und ist seit 1997 an der SIX Swiss Exchange gelistet. Interroll beliefert Systemintegratoren und Anlagenbauer mit einem umfassenden Sortiment an plattformbasierten Produkten und Services in den Kategorien "Rollers" (Förderrollen), "Drives" (Motoren und Antriebe für Förderanlagen), "Conveyors & Sorters" (Förderer & Sorter) sowie "Pallet Handling" (Palettenförderung und -lagerung). Lösungen von Interroll sind bei Express- und Postdiensten, im E-Commerce, in Flughäfen sowie in den Bereichen Food & Beverage, Fashion, Automotive und weiteren Industrien im Einsatz. Das Unternehmen zählt führende Marken wie Amazon, Bosch, Coca-Cola, DHL, Nestlé, Procter & Gamble, Siemens, Walmart oder Zalando zu seinen Nutzern. Mit Hauptsitz in der Schweiz verfügt Interroll über ein globales Netzwerk von 35 Unternehmen mit einem Umsatz von CHF 664.4 Millionen und 2'500 Mitarbeitern (durchschnittlicher Personalbestand in 2022).

