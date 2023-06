Der Spezialist für KI-gesteuerte Softwareplattformen zu diversen Analysezwecken profitiert vom Nachhall der starken NVIDIA-Prognose und dem Einstieg von Cathie Woods ARK-Investment. Zudem hat man frisch einen Auftrag der US Special Operations Command (USSOCOM) an Land gezogen. Die Nachrichtendienste in den Vereinigten Staaten sind der klassische Kunde. Es geht um Analysesysteme für Petabytes an Daten zu analysieren. Bei dem jüngsten Auftrag handelt es sich um einen mehrjährigen Vertrag mit einem Volumen von bis zu 463 Mio. $. Die Aktie ist nach längerer Bodenbildung in eine steile Aufwärtsbewegung gewechselt. 100 % in rd. 3 Wochen sind allerdings zu viel. Bei 12/13 $ kann man wieder hinsehen.



Dies ist ein Auszug aus der gestrigen Bernecker-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



