Nach dem Crash am vergangenen Freitag, als die Telekom-Aktie angesichts der Gerüchte über einen Einstieg von Amazon in den Mobilfunkmarkt etwa neun Prozent verloren hat, beruhigt sich die Lage nur langsam. Auch am Dienstag musste der DAX-Titel vielmehr ein Minus verkraften. Die Deutsche Bank hat dazu eine klare Meinung.Analyst Robert Grindle sieht das Kursziel weiterhin bei 30 Euro und rät entsprechend "Buy". Er stützt seine Empfehlung für die Telekom auf eine Neubewertung ohne das US-Geschäft, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...