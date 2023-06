Die amerikanische Restaurantkette Cracker Barrel Old Country Store Inc. (ISIN: US22410J1060, NASDAQ: CBRL) wird am 8. August 2023 eine konstante Quartalsdividende in Höhe von 1,30 US-Dollar je Aktie an die Aktionäre ausbezahlen (Record day ist der 21. Juli 2023), wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Auf das Jahr hochgerechnet liegt die Gesamtauszahlung bei 5,20 US-Dollar. Beim aktuellen Börsenkurs von 92,87 US-Dollar ...

