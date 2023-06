The following instruments on XETRA do have their first trading 07.06.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 07.06.2023Aktien1 GB00BMBVXB73 Equipmake Holdings PLC2 GB00BPP4RY41 Unigel Group PLC3 CA03519P3007 Angold Resources Ltd.Anleihen1 AT0000A34CN3 Banca Comerciala Româna S.A.2 XS2634826031 Banco Santander S.A.3 FR001400IIS7 La Poste4 XS2631867533 RELX Finance B.V.5 US89788MAP77 Truist Financial Corp.6 AT0000A34634 Erste Group Bank AG7 FR001400IIR9 La Poste8 XS2623560781 Banque Saudi Fransi9 BE6344187966 Belfius Bank S.A.10 DE000CZ43Z23 Commerzbank AG11 DE000CZ43Z15 Commerzbank AG12 XS2634616572 Enexis Holding N.V.13 US345397D427 Ford Motor Credit Co. LLC14 US24422EWZ86 John Deere Capital Corp.15 DE000A3LJCA6 R-Logitech S.A.M.16 XS2630490394 Raiffeisenbank Austria D.D.17 XS2635183069 Skandinaviska Enskilda Banken AB18 XS2629485447 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.19 XS2621004642 Tokyo, The Metropolis of...20 US89788MAN20 Truist Financial Corp.21 US17327CAR43 Citigroup Inc.22 US345397D260 Ford Motor Credit Co. LLC23 US24422EWW55 John Deere Capital Corp.