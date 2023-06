Fabasoft hat den Umsatz in dem am 31. März 2023 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr 2022/2023 um 18,8 Prozent auf 69,2 Mio. Euro steigern können. Die schon im letzten Geschäftsjahr im Konzern angestiegenen Recurring Umsätze aus Software und Dienstleistung sind von 31,0 Mio. Euro im Vorjahr auf 36,6 Mio. Euro im Berichtszeitraum gewachsen. Das EBIT liegt bei 10,0 Mio. Euro (Vorjahr: 11,5 Mio. Euro), das EBITDA bei 16,8 Mio. Euro (Vorjahr: 17,6 Mio. Euro). Belastet sei das Ergebnis von Investitionen in den erfolgreichen Auf- und Ausbau der Fabasoft PROCECO Solutions, einer Zunahme der Vertriebs- und Reisetätigkeiten nach der Corona-Pandemie sowie einem höheren Aufwand für Forschung und Entwicklung, so das Unternehmen. In der Hauptversammlung der ...

