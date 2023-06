Der Dax präsentierte sich am Dienstag lethargisch. Da auch aus den USA keine Impulse kamen, pendelte der deutsche Leitindex innerhalb einer engen Handelsspanne von rund 80 Punkten auf und ab. Zur Börseneröffnung konnte er zwar die Tiefs der Vortage verteidigen und stieg erneut in Richtung der 16.000-Punkte-Marke an, für einen Ausbruch darüber fehlte aber am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...