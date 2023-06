Lotus wird seinen vollelektrischen Eletre in Schweden und den Niederlanden über die Hedin Mobility Group vertreiben. Eine entsprechende Partnerschaft haben beide Unternehmen nun geschlossen. Die Vereinbarung umfasst den Verkauf von Lotus-Fahrzeugen sowie damit verbundene Aftermarket-Dienstleistungen. In Schweden wird Hedin Bil die Marke Lotus in Göteborg vertreten, während Hedin Automotive in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...