Ohne nennenswerte Impulse pendelt der DAX zur Wochenmitte weiter um die Marke von 16.000 Punkten. Die Vorgaben sind gemischt. Die US-Börsen schlossen am Vorabend mit einem kleinen Plus, in Asien tendieren die Börsen am Morgen uneinheitlich. In Tokio verliert der Nikkei rund 1 Prozent an Wert, nachdem er zuvor auf ein 33-Jahres-Hoch gestiegen war. In Hongkong steigt der Hangseng Index um 1 Prozent. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

