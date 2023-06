- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR NORMA GROUP AUF 25 (37) EUR - 'BUY'- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 188 (189) EUR - 'NEUTRAL' - GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 115 (117) EUR - 'BUY' - JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 39 (37) EUR - 'UNDERPERFORM'- JPMORGAN HEBT UK SMID CAPS AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT)- JPMORGAN SCHLIESST 'OVERWEIGHT' IN DEUTSCHEN SMID CAPS NACH RALLY- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 193 (235) EUR - 'OVERWEIGHT'- JPMORGAN SETZT BMW, CONTI, DAIMLER TRUCK, RENAULT AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH' - BERENBERG HEBT ZIEL FÜR DO & CO AUF 150 (60) EUR - 'BUY'- GOLDMAN SENKT CRODA AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 7200 (8700) PENCE - GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR CLARIANT AUF 16,50 (17,40) CHF - 'BUY' - GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 2800 (2850) CHF - ...

