Die Aktie von Mercedes-Benz hat sich in den letzten Wochen im Zuge der guten Marktstimmung immer weiter nach oben gearbeitet. Die HSBC wie auch Bernstein Research sehen für die Aktie weiteres Potenzial.Nachdem die Mercedes-Aktie zu Beginn der Handelswoche von der HSBC mit einem Kursziel von 95 Euro zum Kauf empfohlen wurde, legte am Dienstag Bernstein Research nach.Der Aufstieg der E-Fahrzeughersteller Tesla und BYD habe die europäischen Autobauer am stärksten getroffen, schrieb Analyst Daniel Roeska ...

Den vollständigen Artikel lesen ...