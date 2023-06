Global AI Index-Tracker bei Morgan Stanley

AI (Artificial Intelligence oder KI für künstliche Intelligenz) beschreibt Maschinen, die menschliche kognitive Fähigkeiten nachbilden und nutzen. Aktuell sind bereits Anwendungen der Sprach-, Bild- und Datenverarbeitung bis hin zum Lernen und autonomem Fahren oder in der Robotik im Einsatz. Als Technologie mit hohem disruptivem Potenzial für nahezu alle Sektoren und Branchen begeistert AI die Märkte; ethisch-moralische Konflikte und politisch-regulatorische Eingriffe sollten jedoch vorausgedacht werden. Das Anlegermagazin Aktionär hat mit dem Indexanbieter Solactive eine Anlagelösung entwickelt, um die Global Player der AI-Branche investierbar zu machen. Morgan Stanley ist Market Maker für das Open-End-Zertifikat auf den Global AI Index mit der ISIN DE000DA0AAX6.

Maximal 25, aktuell 13 Unternehmen des AI-Sektors weltweit

Ins Auswahluniversum für die Indexkomposition kommen ausschließlich Unternehmen, die entweder Mitglieder von "Partnership on AI" sind (ein Verband, der sich für den verantwortungsvollen Umgang mit AI einsetzt, Aufklärung und Best Practices vermittelt) oder als Sponsoren der Organisation "OpenAI Inc." auftreten (die Non-Profit-Mutterorganisation des ChatGPT-Erfinders OpenAI LP). Zusätzliche Indexfilter sind die Marktkapitalisierung von mindestens 1 Mrd. US-Dollar und die durchschnittliche Handels-liquidität von über 1 Mio. US-Dollar pro Tag. In den Index werden maximal 25 Unternehmen aufgenommen, die jeweils anfänglich gleichgewichtet werden. Aktuell sind im Index 13 Unternehmen enthalten: Meta (9 Prozent), Amazon.com, Alphabet (A-Shares), Microsoft, Samsung Electronics, Adobe, Apple, Sony, IBM, Intel, Intuit, New York Times und Kyndryl (6,2 Prozent).

Die Indexüberprüfung erfolgt vierteljährlich (Januar, April, Juli und Oktober). Sollten sich die Komponenten nicht ändern, dann werden auch die jeweils aktuellen Gewichte beibehalten. Das Rebalancing mit Gleichgewichtung erfolgt in diesem Fall lediglich einmal im Oktober. Ändert sich aber die Indexzusammensetzung, erfolgt am Stichtag immer auch eine Gleichgewichtung. Die Zusammensetzung des Index kann unter dessen ISIN (DE000SL0DL06) auf den Webseiten von Solactive eingesehen werden. Der Index ist als Net-Total-Return-Index konzipiert, somit werden etwaige Netto-Dividenden reinvestiert. Die Managementgebühr liegt bei 1,2 Prozent p.a.

ZertifikateReport-Fazit: Mittel- bis langfristig orientierte Aktienanleger, von davon überzeugt sind, dass die Zukunftsbranche AI-Branche künftig Überrenditen gegenüber klassischen Indizes bieten wird, können mit dem Index-zertifikat regelbasiert auf die Top-Unternehmen der Branche setzen. Aufgrund des Übergewichts von in US-Dollar denominierten Aktien muss ein Währungsrisiko bedacht werden (Aufwertung des Euro).

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf auf den Global AI Index oder von Anlageprodukten auf den Global AI Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de