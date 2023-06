Unklare Aussichten auf die weitere Entwicklung der US-Zinsen stimmen Anleger weiterhin vorsichtig. Der Dax startet mit wenig Veränderung in den Tag und wartet auf neue Impulse Fast unverändert startet der Dax heute bei 15.989 Punkten in den Tag. Anleger gehen weiterhin in Deckung und verhalten sich vorsichtig in Anbetracht der weiteren Entwicklung der US-Zinsen. Neuigkeiten der amerikanischen Notenbank Fed diesbezüglich werden für nächste Woche erwartet. ...

