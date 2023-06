Kurz vor der Präsentation der lang ersehnten Datenbrille, der Vision Pro, durch Apple-CEO Tim Cook am Montag (5.6.), erreichte die Aktie zeitweise ein neues Allzeithoch von 184,94 US-Dollar.Wie sich das Papier künftig entwickeln wird, hängt nicht zuletzt von der ersten Produktneuheit seit der Apple Watch vor fast zehn Jahren ab. Nachdem der Mac in den 1980er-Jahren den Markt für Personal-Computer umkrempelte und das iPhone ab 2007 das mobile Zeitalter einläutete, steht nun das optisch einer Skibrille ähnelnde Gerät bereit, um den Startschuss für eine neue Ära einzuleiten. Noch steckt der Markt für räumliche Computer aber in den Kinderschuhen. 2022 wurden laut Marktforschungsinstitut IDC 8,8 Mio. Mixed-Reality-Brillen verkauft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...