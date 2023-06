Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Enttäuschende Auftragseingänge in Deutschland, schwache Produktionszahlen in Spanien und laut einer EZB-Umfrage rückläufige Inflationserwartungen der Verbraucher haben am Rentenmarkt für Unterstützung gesorgt, so die Analysten der Helaba.Der Euro sei phasenweise unter Druck gekommen, während sich die Anleger am Aktienmarkt im Vorfeld der Notenbanksitzungen von FED und EZB, die in der nächsten Woche stattfinden würden, mit Engagements zurückhalten würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...