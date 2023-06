Hannover (www.anleihencheck.de) - Am europäischen Rentenmarkt konnte am Dienstag der Abverkauf der letzten beiden Tage gestoppt werden, so die Analysten der Nord LB.Bei US-Treasuries seien sich die Markteilnehmer uneins, ob eine Zinserhöhung in der nächsten Woche stattfinden werde. Die FED habe aufgrund des schwächelnden Dienstleistungssektors genügend Interpretationsspielraum. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...