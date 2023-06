Nürnberg (ots) -NORMA senkt die Milch unter die magische Marke von 1 Euro! Verbraucherinnen und Verbraucher können ab sofort bei Molkereiprodukten des Lebensmittel-Discounters wieder deutlich sparen. Denn mit der aktuellen Preissenkung werden über 15 Produkte gleichzeitig günstiger. Allen voran natürlich die Milch! Egal ob für Müsli, Kakao oder zum Backen - für viele Kundinnen und Kunden steht sie täglich auf dem Speiseplan und ist eine feste Größe in jedem Kühlschrank. Umso besser, dass nun ordentlich bei der Milch gespart werden kann.Statt bisher 1,15 Euro kostet ein Liter Frische Vollmilch 3,5% Fett der Marke LANDFEIN nun nur noch 0,99 Cent. Eine Ersparnis von knapp 14 Prozent! Aber auch bei anderen Artikeln wie Joghurt, Kondensmilch, Quark, Creme Fraiche und Schlagsahne gibt es für die NORMA Kundinnen und Kunden spürbare finanzielle Entlastungen. Ein Beispiel: Speisequark 20% Fett, 250 g, der Marke LANDFEIN kostet nun 0,85 Euro - bislang lag der Preis bei 0,99 Euro und damit über 14 Prozent weniger!Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):LANDFEIN Frische Vollmilch, 3,5% Fett, 1 lBislang: 1,15 EURJetzt: 0,99 EURLANDFEIN Haltbare Vollmilch, 3,5% Fett, 1 lBislang: 1,15 EURJetzt: 0,99 EURLANDFEIN Haltbare fettarme Milch, 1,5% Fett, 1 lBislang: 1,05 EURJetzt: 0,95 EURLANDFEIN Frische fettarme Milch, 1,5% Fett, 1 lBislang: 1,05 EURJetzt: 0,95 EURLANDFEIN Frische Bio-Milch fettarm, 1,5% Fett, 1 lBislang: 1,25 EURJetzt: 1,15 EURLANDFEIN Frische Bio-Vollmilch, 3,8% Fett, 1 lBislang: 1,35 EURJetzt: 1,25 EURLANDFEIN Speisequark, 20% Fett, 250 gBislang: 0,99 EURJetzt: 0,85 EURLANDFEIN Speisequark, 40% Fett, 250 gBislang: 1,09 EURJetzt: 0,95 EURLANDFEIN Speisequark Magerstufe, 500 gBislang: 1,49 EURJetzt: 1,35 EURLANDFEIN Creme Fraiche, 30% Fett, sortiert 200 gBislang: 1,09 EURJetzt: 0,99 EURLANDFEIN Frische Schlagsahne, mind. 30% Fett, 200 gBislang: 1,09 EURJetzt: 0,99 EURLANDFEIN Kondensmilch 10% Fett, 340 g / 314 mlBislang: 1,09 EURJetzt: 0,99 EURLANDFEIN Kondensmilch 4% Fett, 340 g / 316 mlBislang: 0,89 EURJetzt: 0,79 EURLANDFEIN Kondensmilch 7,5% Fett, 340 g / 320 mlBislang: 0,99 EURJetzt: 0,89 EURLANDFEIN Haltbare Schlagsahne, mind. 30% Fett, 200 gBislang: 1,09 EURJetzt: 0,99 EURLANDFEIN Naturjoghurt, 0,1% / 1,5% Fett, 500 gBislang: 0,79 EURJetzt: 0,75 EURLANDFEIN Naturjoghurt, 3,5% Fett, 500 gBislang: 0,89 EURJetzt: 0,85 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/5527582