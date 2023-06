Stürzt Bitcoin (BTC) ab? DigiToads (TOADS) tritt mit $4,6 Millionen im Vorverkauf in eine sehr bullische Phase ein

DigiToads (TOADS)

DigiToads (TOADS)

>> Buy DigiToads Now <<

>> Buy DigiToads Now <<

Website

Community

In einer Zeit, in der sich die Blockchain-Landschaft diversifiziert, betrittdie Bühne und ist bereit, die Konkurrenz zu überholen. Während Bitcoin mit einem instabilen Markt zu kämpfen hat, erhebt sich ein neuer amphibischer Held aus dem Sumpf und zieht die Aufmerksamkeit von Krypto-Enthusiasten und Investoren gleichermaßen auf sich.DigiToads, ein innovativer Meme-Münz, der ein robustes Ökosystem verspricht, hat eine erstaunliche Leistung vollbracht, indem er bei seinem Vorverkauf über 4,68 Millionen Dollar gesammelt hat, mit einem aktuellen Token-Preis von 0,036 Dollar und mehr als 301 Millionen verkauften Token. Dies entspricht über 98 % des gesamten Token-Angebots und unterstreicht die große Vorfreude und das Vertrauen der Community in das Projekt.DigiToads ist nicht nur eine Meme-Münze, sondern ein Projekt, das die explosive Kombination aus einem Community-zentrierten Ansatz, DeFi-Mechanik und NFT-Staking, gebündelt mit einem edlen Umweltanliegen, genutzt hat. DigiToads' strategischer Fokus auf diese Bereiche ist ein wesentlicher Grund für den erfolgreichen Vorverkauf, der die hohe Wertschätzung der Community für das Projekt unterstreicht.Ein wesentliches Merkmal der Token-Wirtschaft von DigiToads, die als Toad Economics bezeichnet wird, ist ihre hochgradig incentivierte Struktur. Ein Gesamtangebot von 585 Mio. $TOADS-Tokens wird über verschiedene Bereiche des Projekts verteilt, darunter Vorverkauf, Projektstart, Wettbewerbe und Preise, Entwicklung und Team-Tokens. Interessanterweise hat das Projekt einen Token-Burn-Mechanismus implementiert, der das zirkulierende Angebot stetig verringert und so einen Knappheitseffekt erzeugt, der den Token-Wert steigert.Darüber hinaus hat DigiToads ein 7%iges Steuermodell für alle Transaktionen eingeführt, die in das Ökosystem ein- und ausgehen. Diese Steuer wird in den Token-Burn, den NFT-Staking-Pool, den Liquiditätspool und die Schatzkammer geleitet, um einen gesunden Kreislauf innerhalb des Ökosystems zu schaffen. Ein solches deflationäres Modell bringt zwei Vorteile mit sich: Es fördert das langfristige Halten von Token und speist die Krötenkasse, wodurch eine robuste und sich selbst erhaltende Wirtschaft entsteht.Einer der einzigartigen Aspekte, die DigiToads zu einer hervorragenden Investition machen, ist das NFT-Stacking-Modell. Hier können TOAD-Inhaber ihre Token einsetzen und im Laufe der Zeit Belohnungen verdienen, was ein Umfeld des "HODLing" fördert und die Marktvolatilität effektiv reduziert. Die Integration von NFTs mit Staking schafft eine verlockende Möglichkeit, passives Einkommen zu erzielen und bietet einen klaren Vorteil für langfristige Investoren. Im Wesentlichen hat DigiToads dafür gesorgt, dass die Belohnungen umso höher ausfallen, je engagierter Sie als "Toad-Liebhaber" sind.Im Gegensatz zum robusten Wirtschaftsmodell von DigiToads hat Bitcoin seine Schwächen. Seine mangelnde Skalierbarkeit ist ein großes Problem, das zu hohen Transaktionsgebühren und langsamen Bestätigungszeiten führt. Als Pionier unter den Kryptowährungen wird Bitcoin oft eher als Wertaufbewahrungsmittel denn als Transaktionsmedium betrachtet, was seine Praxistauglichkeit in der realen Welt beeinträchtigt.Darüber hinaus ist der Proof-of-Work (PoW)-Konsensmechanismus von Bitcoin notorisch energieintensiv und trägt zu einem hohen Kohlenstoff-Fußabdruck bei. Dieser Faktor war in letzter Zeit ein heißes Thema, vor allem in Anbetracht der zunehmenden Betonung der Nachhaltigkeit. Im Gegensatz dazu nimmt DigiToads eine proaktive Haltung gegenüber dem Umweltschutz ein und verpflichtet sich, 2,5 % aller Gewinne an Wohltätigkeitsorganisationen zu spenden, die die Wiederaufforstung von Bäumen im Amazonas-Regenwald unterstützen.Während Bitcoin in Bezug auf die Marktkapitalisierung weiterhin führend ist, werden seine technologischen Beschränkungen immer deutlicher. Sein Proof-of-Work-Konsensmechanismus ist zwar bahnbrechend, aber ressourcenintensiv und skaliert nicht gut. Und obwohl Bitcoin seinen fairen Anteil an Hard Forks hatte, die versuchten, diese Probleme zu lösen, bleiben die Kernprobleme bestehen.Der Eintritt von DigiToads in die Krypto-Szene ist ein frischer Wind, insbesondere angesichts der jüngsten Kämpfe von Bitcoin. Mit seinem jüngsten Vorverkauf, der mehr als 4,68 Millionen Dollar einbrachte, und dem TOADS-Token, der bei 0,036 Dollar gehandelt wird, hat DigiToads ein erhebliches Potenzial gezeigt, die Kryptowährungslandschaft zu verändern.