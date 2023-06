Frischer Wind in den DAX®-Indizes: Vier Neulinge im MDAX® und SDAX®

Werbung







Für die Unternehmen Evotec, Krones, sowie die Software AG und die Shop Apotheke gab die Deutsche Börse ein Index-Update bekannt.



Wie die Deutsche Börse AG mitteilte, gibt es einige Wechsel in der DAX®-Indexfamilie. Im MDAX® rutscht das Unternehmen Evotec, tätig im Bereich der pharmazeutischen Wirkstoffforschung, nach. Während die Krones AG Anlagen und Produktionstechnik für Verpackungsmaterial wie PET-Flaschen herstellt, sind die Shop Apotheke und die Software AG - wie es der Name vermuten lässt - im digitalen Marktsegment angesiedelt. Die Werte von Aroundtown, United Internet, der Siltronic AG und die ADTRAN Holdings treten in den SDAX® ein und ersetzen damit die freigewordenen Plätze der Aufsteiger. Die DIC Asset AG verlässt den SDAX® und scheidet damit gänzlich aus den Indizes der Deutschen Börse aus. Auch im TecDAX® gibt es eine Veränderung: Die Evotec SE, die in den MDAX® aufgestiegen ist, wird zukünftig auch im Technologie-Index abgebildet. Weichen muss dafür die SUSE S.A., die auf die Entwicklung von Linux-Betriebssystemen spezialisiert ist.

























Auch mit Nebenwerten erfolgreich handeln



Die DAX®-Riesen wie SAP, Telekom oder Airbus sind den meisten Anlegerinnen und Anlegern bereits bekannt. Bemerkenswerte Kursbewegungen können aber auch die Nebenwerte aus M-/, S-/ und TecDAX® vollziehen: Jörg Scherer, Leiter der Technischen Analyse bei HSBC, nimmt neben dem DAX® auch regelmäßig die kleineren Aktienwerte in seinem Daily Trading Newsletter unter die Lupe.



Die neueste Veröffentlichung des Daily Trading haben wir Ihnen im Folgenden verlinkt.







Quelle: HSBC