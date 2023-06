Burkhard Gantenbein ist in der konstituierenden Aufsichtsratssitzung nach der 24. ordentlichen Hauptversammlung der Uniqa Insurance Group AG am 6. Juni 2023 zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt worden. Burkhard Gantenbein, der seit 2017 dem Aufsichtsrat von Uniqa Insurance Group AG angehört, folgt damit Walter Rothensteiner, der sich aufgrund der satzungsmäßigen Altersgrenze aus dem Aufsichtsrat zurückzieht. Neu in den Aufsichtsrat gewählt wurde Rudolf Könighofer, Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank Burgenland.

