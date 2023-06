In der Uniqa-Hauptversammlung wurde für das Geschäftsjahr 2022 die Ausschüttung einer Dividende von 55 Cent je dividendenberechtigter Stückaktie beschlossen. Dividendenzahltag ist der 19. Juni 2023 (Valuta an depotführende Bank). Die Aktien werden ab Donnerstag, den 15. Juni 2023 ex Dividende 2022 an der Wiener Börse gehandelt. Nachweisstichtag ist Freitag, der 16. Juni 2023.

