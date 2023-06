X-Terra Resources Inc. gab gestern bekannt, dass das Unternehmen seinen Namen zu "Comet Lithium Corporation" ändern wird. Dementsprechend werden die Stammaktien des Unternehmens ab der Markteröffnung am oder um den 8. Juni 2023 unter dem neuen Namen Comet Lithium Corporation und dem neuen Handelssymbol "CLIC" an der TSX Venture Exchange gehandelt.



Die neuen CUSIP- und ISIN-Nummern für die Stammaktien von Comet Lithium Corporation werden nach dem Inkrafttreten der Namensänderung 20036Y101 und CA20036Y1016 lauten.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

