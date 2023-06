Die Märkte werden immer extremer: das Volatilitätsbarometer VIX fällt unter die Marke von 14, die KI-Euphorie führtz zu einer Rekord-Positionierung im Nasdaq - und all das wird vornehmlich durch Optionen getrieben. So war gestern der US-Nebenwerte-Index Russell 2000 der große Gewinner, weil eine noch nie dagewesene Rekordzahl von Call-Optionen den bisher so schwachen Index nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...