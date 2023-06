Ab 2025 dürfen in weiten Teilen Amsterdams nur noch lokal emissionsfreie Taxis, Lieferwagen, Lastwagen, Roller, Mopeds und Boote fahren. Diese Fahrzeuge müssen also entweder Batterie-elektrisch sein oder mit Wasserstoff betrieben werden. Die Regelung gilt allerdings nur für Fahrzeuge dieser Typen, die ab 2025 neu zugelassen werden. Pkw sind also von der Regelung befreit. Für Bestandsfahrzeuge wird ...

