Einladung zur XI. D&R Asset Manager Presentation: "KI im Asset Management: Chancen, Nutzen & Perspektiven" D&R Investor Services betreut unabhängige Asset Manager sowohl auf der strategischen als auch auf der operativen Seite. Diese Spezialisten setzen ihre innovativen Anlagestrategien vielfach in eigenen Private Label Fonds um, für die Donner & Reuschel die Verwahrstellenfunktion ausübt. In diesem Zusammenhang lädt die Bank zur digital durchgeführten Donner & Reuschel Asset Manager Presentation ein, die sich an professionelle Anleger richtet. Titel: "KI im Asset Management: Chancen, Nutzen & Perspektiven" Termin: Dienstag, den 20. Juni 2023 von 16:00 - 17:30 Uhr Die Anmeldung erfolgt direkt hier! "Die Macht der künstlichen Intelligenz ist so unglaublich, dass sie die Gesellschaft auf tiefgehende Weise verändern wird." Bill Gates, Gründer von Microsoft.

Tiefgehende Veränderungen wird KI auch im Bereich der Vermögensverwaltung vornehmen, wie die folgenden Beispiele für KI-gestützten Anwendungsbereiche zeigen: Die Datenanalyse und -verarbeitung : KI ist in der Lage große Mengen an Finanzdaten zu analysieren und zu verarbeiten. Muster, Trends und Zusammenhänge werden optimaler identifiziert und führen so zu Effizienzgewinnen.

: KI ist in der Lage große Mengen an Finanzdaten zu analysieren und zu verarbeiten. Muster, Trends und Zusammenhänge werden optimaler identifiziert und führen so zu Effizienzgewinnen. Das Risikomanagement : KI unterstützt bei der Bewertung und Überwachung von Risiken, da komplexe Modelle zur Messung von Marktrisiken und Portfoliorisiken unterstützend seitens des Managements hinzugezogen werden können.

: KI unterstützt bei der Bewertung und Überwachung von Risiken, da komplexe Modelle zur Messung von Marktrisiken und Portfoliorisiken unterstützend seitens des Managements hinzugezogen werden können. Portfoliokonstruktion und -optimierung : KI gestaltet mit bei der Portfoliozusammenstellung. Faktoren wie Rendite, Risiko, Korrelationen und Diversifikation werden effektiver berücksichtigt.

: KI gestaltet mit bei der Portfoliozusammenstellung. Faktoren wie Rendite, Risiko, Korrelationen und Diversifikation werden effektiver berücksichtigt. Handelsausführung : KI automatisiert die Ausführung von Handelsaufträgen. Dies führt zur effizienten und kostengünstigen Umsetzung von Handelsstrategien. Auch hilft KI bei der Identifizierung von Liquiditätschancen und unterstützt das Risikomanagement im Handel.

: KI automatisiert die Ausführung von Handelsaufträgen. Dies führt zur effizienten und kostengünstigen Umsetzung von Handelsstrategien. Auch hilft KI bei der Identifizierung von Liquiditätschancen und unterstützt das Risikomanagement im Handel. Sentiment-Analyse und Marktvorhersage: KI analysiert Trends in den sozialen Medien, Presseartikel, Stimmungsindikatoren und andere nicht-finanzielle Daten. Dies führt zu einem höheren Verständnis des Markt- und Anlegerverhaltens mit dem Ergebnis besserer Prognosen von Marktentwicklungen und der Identifizierung von Anlagechancen. Aktuell wird KI im Portfolio Management hauptsächlich als unterstützendes Tool eingesetzt. Die Entscheidungsgewalt bleibt bei den Asset Managern. So nutzen einige Asset Manager KI bereits seit einiger Zeit zur Optimierung der erforderlichen Marktanalysen, um noch fundiertere Entscheidungen zu treffen. Doch gibt es perspektivisch eine Verlagerung der Entscheidungsprozesse auf die KI? Wie ist dieser mögliche Sachverhalt zu bewerten?



Diesen spannenden Themen widmet sich die kommende Asset Manager Presentation. Freuen Sie sich auf einen Fachvortrag zur KI im Asset Management und dem Input der Fondsmanager & Investment-Spezialisten wie sie KI, ChatGPT & weitere Technologie im Asset Management umsetzen oder planen einzusetzen.



Ihre Referenten: Timothy Meixner, Meixner & Ruof UG "Digitale Profis"

Christoph J. Gum, Private Alpha Germany GmbH

Hans Heimburger, Gies & Heimburger GmbH

Johannes Ries, APUS Capital GmbH Sie reizt und interessiert dieses brisante Thema? Dann seien Sie sehr gerne online unser Gast bei der digitalen XI. D&R Asset Manager Presentation am 20.06.2023, von 16:00 - 17:30 Uhr.

Die Anmeldung erfolgt direkt hier!

Für Sie moderiert Andreas Franik von FIMECO, bekannt als höchst wertgeschätzter Moderator der deutschen Finanzszene und aus n-tv.



Seien Sie gespannt und bereichern unsere Veranstaltung mit ihren Fragen und Anregungen.



Wichtiger Hinweis: Wenn Sie als professioneller Anleger künftig auf direktem Wege eine Einladung zu unseren Veranstaltungen erhalten möchten, registrieren Sie sich bitte hier .



