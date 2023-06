Trotz Rezessionsaussichten steigen die Aktienmärkte. "Getrieben von nur wenigen Werten und immer in Erwartung eines Absturzes, ähnelt das Investment mehr und mehr einem Glücksspiel", sagt Benjamin Bente, Geschäftsführer der Vates Invest GmbH. "Und zwar einem, bei dem man nach Gewinnen die komplette Summe stehen lässt." Wer im Plus ist, sollte jetzt darüber nachdenken, aus Buchgewinnen echte Gewinne zu machen. "Ohne Zweifel war es rückblickend eine gute Idee, 2023 bis jetzt in den bekannten Aktienindizes investiert zu sein", sagt Bente. "Doch ...

