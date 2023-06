DJ PTA-News: Frequentis AG: Implementierung einer Drohnenmanagement-Lösung in Litauen

Wien (pta/07.06.2023/10:28) - * Frequentis UTM (Uncrewed Traffic Management)-Lösung in Litauen wird den aufstrebenden Drohnenmarkt in den nordischen und baltischen Ländern weiter unterstützen * Das Projekt beinhaltet die Realisierung eines gemeinsamen Lagebildes sowie die notwendigen Services zur Genehmigung von Drohnenflugplänen * Die UTM-Lösung ermöglicht die Integration weiterer Organisationen wie öffentliche Sicherheitsdienste, Wirtschaftsunternehmen und Behörden * Frequentis arbeitet bereits eng mit den Flugsicherungen in Norwegen und Estland bei deren Realisierung einer Drohnenmanagement-Lösung zusammen und hat die Forschungsprojekte im Zuge des Gulf of Finland U-Space (Sesar GOF I + II) unterstützt

Oro Navigacija, die litauische Flugsicherung, hat Frequentis mit der Lieferung der erprobten UTM-Lösung beauftragt, um angesichts der zunehmenden Drohnennutzung im Land die sichere, effiziente und konforme Integration von Drohnen in den litauischen Luftraum zu ermöglichen.

Ein gemeinsames Lagebild ist Voraussetzung für die Integration von bemannten und unbemannten Luftfahrzeugen in denselben Luftraum. Frequentis wird Oro Navigacija eine UTM-Lösung einschließlich einer Common Information Services (CIS)-Funktionalität liefern, die ein gemeinsames Lagebild sowie den Informationsaustausch in Echtzeit ermöglicht. Die Lösung beinhaltet die cloudbasierten Anwendungen UTM Airspace Manager für FluglotsInnen und autorisierte Personen und den UTM Operation Manager für PilotInnen und DrohnenbetreiberInnen, um alle Flugpläne und Anfragen zu protokollieren, managen und visualisieren. Die UTM-Lösung deckt sämtliche U-Space-Services sowie ein erweitertes Set an zusätzlichen UTM-Services ab und ist vollständig konform mit der U-Space-Verordnung.

"Drohnen werden immer beliebter, um die Industrie und die Infrastruktur zu unterstützen und Mehrwert zu schaffen, sowie auch für den Einsatz durch Notfalldienste. Mit der Sicherstellung eines reibungslosen Informationsaustauschs zwischen allen relevanten Akteuren hilft Frequentis Organisationen bei der Verbesserung ihrer technischen Fähigkeiten, Drohnen sicher und effizient zu nutzen. Frequentis bietet End-to-End-Lösungen für Drohnenmanagement zur Integration von UTM- und ATM (Air Traffic Management)-Services sowie Services von Drittanbietern, die den geltenden Vorschriften und Standards vollständig entsprechen", sagt Thomas Pilsl, Frequentis Vice President New Market Solutions.

Frequentis und Oro Navigacija werden ihre operative und fachliche Expertise gemeinsam nutzen, um weitere Organisationen und Akteure der Luftfahrt in das System einzubinden, das im Bedarfsfall von Notdiensten, sowie für Infrastruktur und andere sicherheitskritische Bereiche genutzt werden kann.

"In Litauen, wie auch im Rest der Welt, nimmt der Drohnenverkehr sowohl im Freizeitbereich als auch in der Industrie zu, weshalb es wichtig ist, ein System zu haben, das die Erteilung oder Ablehnung von Drohnenfluggenehmigungen und die Visualisierung des Luftraums in Echtzeit ermöglicht", sagt Saulius Batavicius, CEO von Oro Navigacija. "Wir freuen uns, mit Frequentis an diesem Projekt zu arbeiten und ihre Erfahrung aus anderen Drohnenintegrationsprojekten zu nutzen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse unseres Luftraums."

Über FREQUENTIS

Frequentis ist globaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Das börsennotierte Familienunternehmen entwickelt innovative Lösungen in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Bahn, Schifffahrt). Mit einem Marktanteil von 30% ist die Gruppe Weltmarktführer bei Sprachkommunikationssystemen für die Flugsicherung. Global führend ist Frequentis auch im Informationsmanagement und bei Nachrichtensystemen für die Luftfahrt.

Als Weltkonzern mit etwa 2.100 MitarbeiterInnen (Vollzeitkräfte, FTE) verfügt Frequentis über ein globales Netzwerk von Gesellschaften und RepräsentantInnen in über 50 Ländern, der Firmensitz ist in Wien. Die Produkte, Services und Lösungen sind bei Kunden an mehr als 45.000 Arbeitsplätzen in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2022 wurde ein Umsatz von EUR 386,0 Mio. und ein EBIT von EUR 25,0 Mio. erwirtschaftet.

Dort, wo Frequentis-Systeme zum Einsatz kommen, sind Menschen für die Sicherheit anderer Menschen und Güter verantwortlich. Lösungen zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Detailinformation über Frequentis finden Sie auf der Homepage http://www.frequentis.com.

