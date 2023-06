Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die SBF AG im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) den Umsatz um fast 12 Prozent auf rund 34,8 Mio. Euro gesteigert, die einstige Umsatzprognose unter anderem wegen Lieferkettenengpässen aber verfehlt. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei das EBITDA im Vergleich zum Vorjahr bedingt durch schwierige Rahmenbedingungen deutlich auf 2,32 Mio. Euro (GJ 2021: 5,24 Mio. Euro) gesunken. Das Nettoergebnis habe aufgrund der gesunkenen Rentabilität bei -0,65 Mio. Euro gelegen, nach 4,73 Mio. Euro im Vorjahr. Laut GBC sei das Vorjahresnettoergebnis aber durch einen steuerlichen Sonderertrag von 1,44 Mio. Euro positiv beeinflusst worden. Damit habe SBF jedoch ebenso die Ergebnisprognose eines EBITDA von rund 3,70 Mio. Euro verfehlt. Für das aktuelle Geschäftsjahr 2023 gehe der SBF-Konzern von einer Fortsetzung des eingeschlagenen Wachstumskurses aus und rechne mit einem Umsatzanstieg auf mehr als 40,0 Mio. Euro und einem deutlich ansteigenden operativen Ergebnis (EBITDA). Bedingt durch die bisher unter den Erwartungen der Analysten liegenden Wachstumsdynamik und Profitabilität, passe GBC die bisherigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen nach unten an. Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells und der gesenkten Finanzprognosen reduzieren die Analysten das Kursziel auf 11,10 Euro (zuvor: 14,15 Euro) und erneuern das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 07.06.2023, 10:45 Uhr)



