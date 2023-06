Exchange Traded Funds, also ETFs, erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, auch im Vergleich zu der "traditionelleren" Anlagemöglichkeit der aktiv gemanagten Fonds. Man verlässt sich eher darauf, dass die Weltwirtschaft im Gesamten wächst und steckt sein Geld in einen indexabbildenden ETF, der auch noch weniger Gebühren abverlangt als die aktiv verwalteten Fonds. Laut Morningstar Global Asset Flows Report verzeichneten die Indexfonds 2022 weltweit Zuflüsse in Höhe von 747 Mrd. US-Dollar, während ...

Den vollständigen Artikel lesen ...