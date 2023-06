Frequentis implementiert eine Drohnenmanagement-Lösung in Litauen. Die litauische Flugsicherung Oro Navigacija hat Frequentis mit der Lieferung der erprobten UTM-Lösung beauftragt, um angesichts der zunehmenden Drohnennutzung im Land die sichere, effiziente und konforme Integration von Drohnen in den litauischen Luftraum zu ermöglichen. "In Litauen, wie auch im Rest der Welt, nimmt der Drohnenverkehr sowohl im Freizeitbereich als auch in der Industrie zu, weshalb es wichtig ist, ein System zu haben, das die Erteilung oder Ablehnung von Drohnenfluggenehmigungen und die Visualisierung des Luftraums in Echtzeit ermöglicht", sagt Saulius Batavicius, CEO von Oro Navigacija. Die Lösung beinhaltet die cloudbasierten Anwendungen UTM Airspace Manager für ...

