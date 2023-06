Die Aktie der Shop Apotheke hat ihren Wert seit November fast verdreifacht und gehört damit zu den Top-Performern in Deutschland. Erst kürzlich hat das Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung an Mediservice erworben und ist damit zur führenden Online-Apotheke in der Schweiz geworden. Auch die jüngsten Quartalsergebnisse überzeugten mit steigenden Umsätzen und verbesserter Profitabilität. Dennoch kommt die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland nur langsam in Gang. Mit Wirkung vom 13. Juni wird das Unternehmen seinen Namen in "Redcare Pharmacy" ändern. Gleichzeitig wird die Aktie des Unternehmens in den MDAX aufgenommen, was das Interesse an der Aktie weiter steigern könnte. Trotz all dieser positiven Entwicklungen bietet der aktuelle Aktienkurs nur ein begrenztes Aufwärtspotenzial von ~11%, was jedoch immer noch ein KAUFEN mit einem unveränderten Kursziel von EUR 110,00 rechtfertigt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Shop%20Apotheke%20Europe%20NV





