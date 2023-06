Hannover (www.anleihencheck.de) - Während unserer Publikationspause in der Pfingstwoche wurde bis gestern ein Gesamtvolumen in Höhe von EUR 8,5 Mrd. verteilt auf neun Transaktionen (inkl. zwei Dual-Tranchen) an Covered Bonds im EUR-Benchmarkformat am Primärmarkt platziert, so Melanie Kiene, CIIA, Dr. Frederik Kunze und Stefan Rahaus von der NORD/LB. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...