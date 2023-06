Munsbach (www.fondscheck.de) - In den vergangenen Monaten haben wir viel über die ambivalente Situation an den Märkten berichtet, so Christian Schmitt, Senior Portfolio Manager von ETHENEA Independent Investors S.A., im Kommentar zum Ethna-DYNAMISCH (ISIN LU0455734433/ WKN A0YBKY).Dass sowohl die "Bullen" als auch die "Bären" plausible Argumente hätten. Dass sich genau dieses Bild auch in unserer objektiven und breiten Marktanalyse des Market Balance Sheets widerspiegelt, so die Experten von ETHENEA. Dass die Experten deshalb derzeit eine aggressive strategische Positionierung vermeiden würden. Und dass momentan etwas Geduld gefragt sei, bis sich wieder ein klareres Chance-Risiko-Profil abzeichne. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...