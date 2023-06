(shareribs.com) London 07.06.2023 - Die Ölpreise haben am Mittwoch weiter nachgegeben. Die Rohöllagerbestände in den USA sind laut API zuletzt gesunken. Die Energy Information Administration hat ihre Prognose für die US-Produktion angehoben. Wie das private American Petroleum Institute gestern mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 1,71 Millionen Barrel gesunken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...