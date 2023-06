Coinbase (WKN: A2QP7J) stürzte nach -9% am Montag am Dienstag sogar zum Handelsbeginn um die -12% ab. Doch was steckt hinter dem erneuten Abverkauf? Und müssen sich Anleger langsam große Sorgen um die eigene Position machen? Coinbase vorgestellt Coinbase ist die größte börsennotierte Handelsplattform für Kryptowährungen auf der Welt und der zweitgrößte Player, nachdem FTX zusammengebrochen ist. Seit dem Börsengang 2021 ist die Aktie um -78% abgerutscht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...