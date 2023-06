Peking (ots/PRNewswire) -Kürzlich veröffentlichte das weltweit maßgebliche für Photovoltaik (PV) zuständige unabhängige Prüflabor PVEL (PV Evolution Labs), welches das führende unabhängige Prüflabor für die nachgelagerte Solarindustrie ist, die "2023 PV Module Reliability Scorecard". Dank seiner qualitativ hochwertigen PV-Modulprodukte wurde JA Solar bereits zum achten Mal als "Top Performer" unter den Modullieferanten ausgezeichnet.Bei der Bewertung der "Top Performer" Module auf der Grundlage des "Photovoltaic Module Qualification Program (PQP)" führte PVEL in den vergangenen 18 Monaten sechs strenge Zuverlässigkeitstests durch, die über die IEC-Zertifizierungsnorm hinausgingen. Dazu gehörten ein thermischer Zyklustest (TC600), ein Test bei feuchter Hitze (DH2000), eine Testsequenz bei mechanischer Beanspruchung (MSS), lichtinduzierte Degradation (LID) und licht- und temperaturinduzierte Degradation (LeTID), sowie ein PAN-Leistungstest, um die Zuverlässigkeit und Stromerzeugungsleistung von PV-Modulen umfassend zu bewerten. Im Vergleich zu den Grundprüfungen ist die PQP-Prüfung strenger in Bezug auf die Prüfbedingungen und Prüfungsabläufe. Jede Prüfung hat einen signifikanten Bezug zur Zuverlässigkeit der Module in der Praxis. Die professionellen, fairen und öffentlichen Prüfungsergebnisse bieten nicht nur Geldgebern und Entwicklern starke Referenzen bei der Auswahl hochwertiger Module, sondern dienen auch Betreibern als wichtige Beurteilungsrundlage, um die langfristige Zuverlässigkeit der Module zu gewährleisten.JA Solar konzentriert sich weiterhin auf Innovation, Forschung und Entwicklung im Bereich der PV-Produkttechnologien. Aufgrund der hervorragenden Produktleistung und der zuverlässigen Produktqualität ist das Unternehmen bei den Benutzern weltweit sehr beliebt. Seit vielen Jahren wird es von EUPD Research in mehreren Regionen und Ländern wie Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten, Südostasien und Afrika als "Top Brand PV" anerkannt. Die erneute Auszeichnung als "Top Performer" der Modullieferanten ist ein weiterer Beleg für die technischen und qualitativen Vorteile seiner Produkte und bestätigt die hervorragende langfristige Zuverlässigkeit und Stromerzeugungsleistung seiner Module.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ja-solar-wird-von-pvel-zum-achten-mal-zum-top-performer-der-modullieferanten-ernannt-301844758.htmlPressekontakt:Oriana Zhang,86-1063611888*1697,zhangbobo@jasolar.comOriginal-Content von: JA Solar Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100072042/100907797