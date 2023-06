Hallo zum "eMobility update"! Und das sind die wichtigsten Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität zur Wochenmitte: RailCharge will E-Autos auf Zügen laden ++ Umweltbonus-Garantie für Kia Niro EV ++ Elektrischer Smart 3 startet in China ++ Österreichische Polizei testet E-Autos ++ Und Tesla schlägt Porsche auf dem Nürburgring ++ #1 - RailCharge will E-Autos auf Zügen laden Im Rahmen des Projekts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...