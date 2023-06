Die Aktien von Rheinmetall verlaufen aktuell weiterhin unter dem 10er-EMA im Tageschart bei 241,55 Euro und deuten damit kurzfristig weitere Schwäche an. Die Aktien notieren aktuell bei 236,00 Euro und befinden sich in einem Abwärtstrend. Es wurde zudem ein langfristiges Verkaufssignal mit dem Kursrutsch unter die Ichimoku-Wolke geliefert. Weiterhin gilt: Die Short-Position ist weiter gut im Rennen. Der Stopp wurde bereits deutlich in den Gewinn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...