Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh sichert sich weiteren Großauftrag für die Auslieferung von Schienenbefestigungssystemen in China



07.06.2023 / 13:00 CET/CEST

Vossloh sichert sich weiteren Großauftrag für die Auslieferung von Schienenbefestigungssystemen in China • Auftrag betrifft den Neubau einer Hochgeschwindigkeitsstrecke

• Auftragswert beträgt umgerechnet knapp 50 Mio.€

• Auslieferungen größtenteils im Jahr 2024 geplant Werdohl, 7. Juni 2023. Vossloh hat erneut einen bedeutenden Auftrag zur Auslieferung von Schienenbefestigungssystemen für den Bau einer Hochgeschwindigkeitsstrecke in China erhalten. Die Strecke verbindet die beiden Städte Xiong'an in der Provinz Hebei im Norden und Shangqiu in der zentralchinesischen Provinz Henan. Der Auftrag hat ein Umsatzvolumen von umgerechnet knapp 50 Mio.€ und unterstreicht die unverändert starke Marktposition von Vossloh im wichtigen chinesischen Markt. Mit einer geplanten Streckenlänge von über 600 Kilometern und Geschwindigkeiten von bis zu 350 km/h wird diese Strecke einen bedeutenden Beitrag zur Verbesserung der Mobilität der Bevölkerung und zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region leisten. Die Auslieferungen der Schienenbefestigungssysteme werden größtenteils im Jahr 2024 erfolgen. "Der Auftrag ist ein erneuter Beweis für das Vertrauen und die Anerkennung, die wir in China genießen", sagt Oliver Schuster, Vorstandsvorsitzender der Vossloh AG und ergänzt: "Dieser Auftrag bestätigt unsere technologische Exzellenz und unsere Fähigkeit, innovative und zuverlässige Befestigungslösungen bereitzustellen, die auch den höchsten Belastungen standhalten können. Vossloh leistet seit nunmehr 17 Jahren in China einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung einer modernen und nachhaltigen Verkehrsinfrastruktur." Das chinesische Hochgeschwindigkeitsnetz umfasst derzeit etwas mehr als 40.000 Kilometer und soll weiter signifikant wachsen: Im Jahr 2035 soll es auf über 70.000 Kilometer ausgebaut sein. Der Vossloh Konzern ist in China unter anderem durch seine Tochtergesellschaft Vossloh Fastening Systems China Co. Ltd. mit Sitz in Kunshan vertreten. Das Unternehmen beschäftigt rund 120 Mitarbeiter und zählt zu den führenden Anbietern von Schienenbefestigungssystemen vor Ort insbesondere für die hoch anspruchsvolle Anwendung auf Hochgeschwindigkeitsstrecken. Kontaktdaten für die Medien:

Andreas Friedemann

Telefon: +49 (0) 2392 52-608

E-Mail: Presse@vossloh.com Kontaktdaten für Investoren:

Dr. Daniel Gavranovic

Telefon: +49 (0) 2392 52-609

E-Mail: Investor.relations@vossloh.com Vossloh ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit rund 140 Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu adressieren. Vossloh Produkte und Services sind in mehr als 100 Ländern im Einsatz. Mit etwa 75 Konzerngesellschaften in knapp 30 Ländern und über 40 Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern. Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Vossloh mit etwa 3.800 Mitarbeitenden einen Umsatz von 1.046,1 Mio.€. Vossloh AG • Vosslohstraße 4 • D-58791 Werdohl • Telefon +49(0)2392/52-0 • Telefax +49(0)2392/52-538 • www.vossloh.com

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Prof. Dr. Rüdiger Grube

Vorstand: Oliver Schuster (Vorstandsvorsitzender) • Dr. Thomas Triska • Jan Furnivall



