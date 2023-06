NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Flugprotokoll-Daten bis zum 23. Mai zeigten, dass Kurzstreckenflüge mit Triebwerken von MTU 10 Prozent über 2019 gelegen und gegenüber April stagniert hätten, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Erholung bei MTU verlangsame sich./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2023 / 12:29 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2023 / 12:29 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0D9PT0

