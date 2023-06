Gestern schloss Platin den Handelstag mit einem moderaten Kursaufschlag um + 0,2 % auf 1033 USD ab, wobei sich im Ausbleiben allzu relevanter Konjunkturdaten-Veröffentlichungen das Handelsgeschehen in Platin gestern sehr ruhig gestaltete.Die gestern einzig relevanten Publikationen von Konjunkturzahlen bestanden in Datenveröffentlichungen des Einzelhandelswesens in der Eurozone sowie den USA, tangierten die Entwicklung von Platin (TVC:PLATIN) jedoch so gut wie gar nicht.So wurden gestern um 11 Uhr zunächst Einzelhandelsumsatz-Daten der Eurozone für den April ...

Den vollständigen Artikel lesen ...