Echtzeitdaten und Expertenperspektiven zum aktuellen Stand der klinischen Praxis bei der Behandlung von Infektionen bei Patienten mit CLL werden während der Octapharma Update-in-Hematology-Tagung auf dem EHA-Hybridkongress am 9. Juni 2023 in Frankfurt vorgestellt.

Die sekundäre Immunschwäche (SID) ist eine häufige Komplikation bei Patienten mit hämatologischen Malignomen wie CLL. Bis zu 85 der CLL-Patienten entwickeln eine Hypogammaglobulinämie, entweder aufgrund der Grunderkrankung oder als Nebenwirkung der Behandlung.1 Bei Patienten mit Hypogammaglobulinämie ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie Infektionen entwickeln, die eine der Hauptursachen für Morbidität sind und bis zu 60 der Todesfälle bei CLL-Patienten ausmachen.2 Die Anwendung von Immunglobulinen (intravenös und subkutan) hat sich als Sekundärprophylaxe bewährt, wenn Patienten eine schwere/wiederholte Infektion erleiden. Darüber hinaus wurde eine Primärprophylaxe mit einer Immunglobulintherapie vorgeschlagen, um die Infektionsraten zu senken, es werden jedoch fundiertere Daten benötigt, um die Sicherheit und Wirksamkeit dieser Strategie zu beurteilen.3-5

Octapharmas interaktive Update-in-Hämatologie-Sitzung "Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL) and Beyond: Management of the Infection Burden" beginnt mit Erörterung des Infektionsrisikos bei Patienten mit CLL unter Verwendung eines datengesteuerten und maschinellen Lernansatzes von Dr. Caspar da Cunha-Bang, Rigshospitalet, Kopenhagen, Dänemark. Im Anschluss daran spricht Professor Hartmut Link, Hämatologische Onkologie Kaiserslautern, Kaiserslautern, über die Risikofaktoren für Infektionen und die Bedeutung von Leitlinienempfehlungen für die Wahl der richtigen Behandlung zur Verringerung des Schweregrads dieser Infektionen. Schließlich referiert Professor Livio Trentin, Universität Padua, Italien, über seine Erfahrungen mit der subkutanen Immunglobulintherapie zur Infektionsprophylaxe bei Patienten mit CLL. Darüber hinaus berichtet er über seine direkten Erfahrungen mit der laufenden Forschung auf diesem Gebiet, einschließlich der klinischen PRO-SID-Studie und deren Potenzial für die Primärinfektionsprophylaxe. Den Abschluss der Tagung bildet eine spannende Podiumsdiskussion, bei der sich Publikum und Experten über schwierige Fälle von Infektionen im Zusammenhang mit CLL austauschen können.

Stephan Stilgenbauer, Professor für Medizin und medizinischer Direktor des Krebszentrums in Ulm, Deutschland, leitet die Tagung. Er erklärte: "Die COVID-19-Pandemie hat uns eindringlich vor Augen geführt, welche Auswirkungen Infektionen auf Patienten haben. Daher sind neue Perspektiven für die Prophylaxe der CLL von immenser Bedeutung. Ich freue mich sehr darauf, einige dieser spannenden Fortschritte auf diesem Gebiet mit den internationalen Referenten und dem Publikum auf dieser Tagung zu diskutieren."

Octapharma setzt sich seit langem für die Verbesserung der Behandlung von Patienten mit SID ein und startete 2020 die klinische Phase-III-Studie PRO-SID (NCT04502030). Diese Studie untersucht die Primärinfektionsprophylaxe mit Panzyga, einem humanen Immunglobulin zur intravenösen Verabreichung, bei Patienten mit CLL und SID. Über 240 erwachsene Patienten mit CLL und Hypogammaglobulinämie (IgG-Spiegel 5 g/l), die eine antineoplastische Behandlung erhalten, wurden in die Studie aufgenommen, um die Wirksamkeit und Sicherheit von Panzygaim Vergleich zu Placebo zu untersuchen. Der primäre Endpunkt ist das Auftreten von mindestens einer schweren Infektion innerhalb von 52 Wochen. Mit dieser Studie will Octapharma fundierte klinische Daten über die Wirksamkeit der Primärprophylaxe bei der Eindämmung des Infektionsrisikos bei Patienten mit SID sammeln und die Behandlungsmöglichkeiten für diese Patienten erweitern.

Livio Trentin, Professor für Hämatologie und Direktor der hämatologischen Abteilung der Universität Padua, leitet einen Standort der PRO-SID-Studie. Er meinte dazu: "Es besteht nach wie vor ein erheblicher Bedarf, den wirksamsten Ansatz für die Behandlung von Patienten mit hämatologischen Malignomen und sekundärer Immunschwäche zu finden. Die proaktive Behandlung von Infektionen bei diesen Patienten durch Primärprophylaxe mit intravenösem Immunglobulin hat großes Potenzial, wir müssen jedoch solide Beweise für die Wirksamkeit und Sicherheit dieser Behandlungsoption durch Studien wie PRO-SID sammeln."

Olaf Walter, Board-Mitglied von Octapharma, fügte hinzu: "Octapharma freut sich, diese Update-in-Hematology-Tagung zu begleiten und Expertenperspektiven sowie Publikumsinteraktion zu ermöglichen, um die Versorgung von Patienten mit CLL zu verbessern. Wir sind auch stolz darauf, die PRO-SID-Studie zu unterstützen, die wichtige Daten liefern wird, um zu verstehen, wie man das Leben dieser Patienten verbessern und möglicherweise retten kann."

Zusätzlich zu dieser Update-in-Hämatologie-Tagung wird das starke Engagement von Octapharma auf dem Gebiet der SID durch die Präsentation einer Subgruppenanalyse von Patienten mit SID in einer in Deutschland durchgeführten nicht-interventionellen Sicherheitsstudie veranschaulicht. Die Ergebnisse dieser Analyse von 3.846 SID-Patienten werden auf der Postersitzung des Kongresses am 9. Juni 2023 vorgestellt und kommentiert:

P1505: "Tolerability and safety of intravenous immunoglobulins (5% and 10%) for the treatment of patients with secondary immunodeficiencies Final subgroup results of a non-interventional safety study", präsentiert von Octapharma.

Über Panzyga

Panzyga ist eine 10 %ige Lösung mit normalem Immunglobulin (IgG) vom Menschen zur intravenösen Verabreichung. Panzyga ist in den USA, Europa und Kanada zur Behandlung von primärer Immunschwäche, idiopathischer thrombozytopenischer Purpura (ITP) und chronisch entzündlicher demyelinisierender Polyneuropathie (CIDP) zugelassen. Außerdem ist es in Europa und Kanada für sekundäre Immundefekte und das Guillain-Barré-Syndrom sowie in Europa für die Kawasaki-Krankheit und die multifokale motorische Neuropathie (MMN) zugelassen.

Über Octapharma

Octapharma, mit Sitz in Lachen (Schweiz), ist einer der weltweit größten Hersteller von Humanproteinen, die aus menschlichem Plasma und menschlichen Zelllinien entwickelt und produziert werden.

Octapharma beschäftigt weltweit mehr als 11.000 Mitarbeiter, um die Behandlung von Patienten in 118 Ländern mit Produkten aus drei therapeutischen Bereichen zu unterstützen: Hämatologie, Immuntherapie und Intensivpflege.

Octapharma verfügt über sieben Forschungs- und Entwicklungsstandorte und fünf hochmoderne Produktionsstätten in Deutschland, Frankreich, Mexiko, Österreich und Schweden und betreibt über 190 Plasmaspendezentren in Europa und den USA.

